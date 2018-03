Ungdomsopprør i Frp etter metoo-håndtering i moderpartiet

innenriks

Det var fylkesstyret i Hordaland FpU som tirsdag gikk ut med oppropet, melder Adresseavisen.

– Vi er bekymret over at partiet i gjentatte enkeltsaker har vist at de ikke evner å ta seksuell trakassering på alvor. I den siste saken mener organisasjonsutvalget at det er brudd på etiske retningslinjer, men deretter sier at det er opp til landsmøtet i FpU å håndtere saken. Det er slik vi opplever det: Heller enn å ta tak i saken selv, så skyver voksenpersonene i partiet saken og ansvaret over på ungdomspartiet, sier Ingeborg Bjørnevik, som er aktiv i fylkeslaget.

Også Filter Nyheter skriver om et internt opprør etter håndteringen av den siste metoo-saken i Frp-organisasjonen, mot en sentral tillitsvalg i FpU.

– Skandale

Bystyrepolitiker Mats Ramo i Trondheim tok mandag et oppgjør med egen partiledelse etter at det ble kjent at personen det ble varslet om i den siste metoo-saken, kan fortsette i sine verv etter å ha fått en advarsel.

– Frps håndtering av disse sakene er en skandale. Varslere blir ikke ivaretatt. Den nasjonale tillitsvalgte får fortsette i sine verv, til tross for overveldende bevis, sa Mats Ramo.

Fylkesstyret i Hordaland, med fylkesleder Martin Jonsterhaug i spissen, stiller seg bak kritikken.

Avviser kritikken

Leder for organisasjonsutvalget i Frp, Helge André Njåstad, sier til Filter at «en streng advarsel» er en «reaksjon som er ganske sterk».

– Det vil hefte ved vedkommende at han har en advarsel mot seg. Noen mener det er for mildt, mens noen mener det er for strengt. Sånn er det i alle saker, sier Njåstad, som ikke er enig i at han skyver ansvaret ned på ungdomspartiet i denne saken.

