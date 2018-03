Ungdom i flest ulykker med snøscootere

innenriks

Det framgår av en fersk rapport som Transportøkonomisk institutt har utarbeidet.

Den høyere risikoen hos ungdommene skyldes at en del av dem bruker snøscooter til risikoaktiviteter som kjøring i løssnø, i bratte fjellsider, til hopping og kappkjøring. Selv om slik atferd ikke er særlig utbredt, svarer seks av ti unge under 25 år at de gjør dette av og til eller oftere.

De yngste snøscooterførerne kjører også gjennomgående nyere og kraftigere snøscootere enn eldre eiere.

Snøscootere brukes i hovedsak til ulike fritidsaktiviteter som dagsturer, isfiske, transport til hytte og i næring i forbindelse med hytteservice, skianlegg, reindrift og kjøring av ved. Brukssesongen er fra november til mai, med en topp i mars.

Av de 4.600 snøscootereiere som har deltatt i undersøkelsen, svarer 13 prosent at de har hatt ett eller flere uhell med snøscooter i perioden 2011 til 2016. Av disse ble en av fem fysisk skadd, og halvparten av dem igjen måtte ha legehjelp. Nesten ingen sier de kjører snøscooter etter å ha drukket alkohol.

Det er om lag 85.000 snøscootere i Norge i dag.

(©NTB)