Strålende kaldt påskevær i store deler av landet

– Snø og sterk sol gjør at man utsettes for mye UV-stråling. Men husker man solkremen, kan man kose seg i sola, sier statsmeteorolog Justyna Wodziczko til NTB.

Uansett om påsken tilbringes i fjellet eller ved sjøen, kan folk i Midt-Norge regne med fint vær de neste dagene. Meteorologisk institutt varsler fint klart vær, men vårstemningen lar vente på seg. I Agder kan det komme neon skysystemer, men det ventes ikke noe nedbør. Også rundt Oslo blir det en del sol, om vi skal store på værvarslingen.

– Det blir ganske fint mange steder, så det virker som om vi får en fin påske, sier statsmeteorolog Justyna Wodziczko til NTB.

Lavtrykk i Finnmark

Hun forteller at de fleste lavtrykksområdene rundt Norge vil passere sør for Norge og at det kun i deler av Nord-Norge og Finnmark vil komme nedbør. Der ventes det til gjengjeld snøbyger og sterk kuling.

– Ved kysten kan disse bygene komme som sludd, så da kan det bli vanskelige kjørehold mange steder, advarer meteorologen.

Men selv om påskedagene generelt blir solfylte over store deler av landet, blir det ikke noe varme å kose seg med. Ute ved kysten på Vestlandet kan det hende temperaturen krabber litt over 0, men innover ligger det an til temperaturer et godt stykke ned i den blå delen av skalaen. Sørøst skal det komme nordøstlig vind, og det blir ikke varmt av det.

Fjellvett

– Det blir ikke veldig kaldt, 2–3 minusgrader ute ved kysten, lenger innover fra 4 til 6 minusgrader på dagen, sier Justyna Wodziczko.

Hun sier det varslede dårlige være i Finnmark kan ta en pause fredag, men fra søndag igjen ventes det dårligere vær.

For dem som er på ferie i fjellet, ber meteorologen folk om å følge fjellvettreglene og følge med på skredvarslene fra varsom.no og NVE.

– Ta med nødvendig utstyr og sjekk forholdene, så blir det fine turer, sier Wodziczko.

