Full overtenning i et bolighus i Trøndelag

innenriks

– Vi begynner å få oversikt. Det er gjort rede for alle som har tilknytning til huset. Ingen er hjemme, så i utgangspunktet skal huset været tomt, sier operasjonsleder Ole-Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Han sier det var en nabo som meldte fra om brannen, og at de fikk melding klokken 3.18.

– Vi har ikke fått melding om at det er fare for spredning, det ligger nokså landlig til, sier Hollingen, som legger til at det er full overtenning i huset, og at intenst slukkearbeid pågår.

