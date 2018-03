Bilister fjernet sperringer og kjørte gjennom rasområde

innenriks

Europaveien i Flora i Stjørdal kommune ble stengt etter et steinras lørdag kveld. I påvente av en geolog som kunne se på fjellet ble sperringer satt opp for å hindre ferdsel. Søndag formiddag fikk Vegtrafikksentralen i Midt-Norge beskjed om at bilister fjernet sperringene og kjørte gjennom det usikrede området.

– VTS mottar meldinger om at trafikanter har fjernet sperringen og kjører gjennom rasområdet. Dette er ikke bare strengt forbudt og straffbart, men også potensielt livsfarlig før rasfaren er avklart, skrev sentralen på Twitter.

Politiet ble varslet og sendt til stedet. De som hadde tatt bort sperringene hadde ikke satt dem tilbake og sånn sett var veien åpen for alle. Operatør Morten Eitran sier til NRK at bilistene som har fjernet sperringene gjorde en dårlig vurdering dersom målet var å komme fort fram i påsketrafikken med helsa i behold.

– Det er antydet at mellom fem og seks tonn masser har rast ut i området, sier han.

En entreprenør ryddet søndag ettermiddag rasområdet. Veien ble igjen åpnet etter at en geolog hadde vurdert strekningen.

(©NTB)