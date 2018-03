Politiet frykter seksuell utpressing i Trøndelag

innenriks

– Det er en ungdom og en voksen mann som er utsatt for dette, men vi frykter at det er mørketall og at organiserte kriminelle vil prøve å forlede flere her i Trøndelag, sier Sivert Rannem, leder for Felles forebyggende enhet i Trøndelag politidistrikt, til Adresseavisen.

Han sier til avisen at politiet frykter flere kan være rammet av pengeutpresserne.

Begge de fornærmede skal ha brukt datingsider på nett da de kom i kontakt med de kriminelle.

– Den vanlige fremgangsmåten er at det først opprettes kontakt. Deretter deler motparten nakenbilder eller svært lettkledde bilder og ber om bilder eller videoer tilbake. Deretter starter webkameraet. Når de har nok bilder og video, starter truslene om å spre dette til slekt og venner om de fornærmede ikke betaler penger, sier Rannem.

De to fornærmede skal begge ha betalt pengekrav, til ingen nytte.

– Det kommer bare nye krav selv om man betaler, sier Rannem, som oppfordrer folk til å utvise forsiktighet før man deler bilder og videoer på nett.

Denne formen for seksuell utpressing er blitt avdekket både i Norge og i utlandet i en aksjon kalt Operasjon Malstrøm, opplyste Kripos tidligere i mars. Da kom det også fram at en ung norsk mann tok sitt eget liv etter å ha blitt forledet til å utføre seksuelle handlinger på nettet.

