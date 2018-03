Statens vegvesen ber folk være forsiktige i påskerushet

innenriks

Mye skiftende vær, snø og is er værforhold som kan gjøre det krevende å kjøre denne påsken, advarer Statens vegvesen.

– Senk farten, følg køen og dropp farlige forbikjøringer. Du sparer lite tid på å ta vågale valg i trafikken, men utsetter både deg og andre for fare, er veidirektør Terje Moe Gustavsens oppfordring.

Reis tidlig

Statens vegvesen venter særlig stor trafikk fredag og lørdag i palmehelgen, samt onsdag før skjærtorsdag. I tillegg blir første og andre påskedag travle.

Trygg Trafikk anbefaler folk å reise tidlig på morgenen, gjerne så tidlig som klokka 06.00. Da er det langt mindre trafikk enn senere på dagen, og mindre risiko for kø. Organisasjonen ber imidlertid folk om å være påpasselig med alkoholinntaket.

– Veldig mange tenker at de skal tidlig av gårde 1. eller 2. påskedag for å unngå den verste køen. Tanken er god, men unngå å drikke alkohol kvelden i forveien før avreise, sier Jan Johansen, direktør for Trygg Trafikk, i en pressemelding.

Travel fredag

Også i lufta regnes palmehelgen som en særlig travel dag.

Flyselskapet Avinor melder om over 95.000 reisende førstkommende fredag, og jevnt over høye passasjertall gjennom hele påsken.

Også første og andre påskedag (1. april og 2. april) overstiger passasjertallene 95.000.

– Påsken er en av de travleste utfartene i året på Oslo lufthavn. Det er en del flere reisende enn normalt, så vi anbefaler at man beregner litt ekstra tid og en litt større porsjon tålmodighet i disse dagene, uttaler Joachim Westher Andersen, kommunikasjonssjef ved Oslo lufthavn.

Pass på bagasjen

I en pressemelding oppfordrer Westher Andersen folk om å følge med på informasjonen fra flyselskapene i tilfelle forsinkelser.

Avinor ber også folk om å pakke smart, i og med at påsken er en tid der mange passasjerer har store mengder bagasje.

Det samme gjør Statens vegvesen. I fjor var det 66 ulykker med personskader, derav én dødsulykke, i påsken, og veiorganisasjonen ber folk om å huske bilbelte.

Statens vegvesen ber i tillegg folk om å sikre løse gjenstander i bilen.

(©NTB)