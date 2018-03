Frp passerer 20 prosent på ny måling

innenriks

Det er det beste partiet har fått på instituttets målinger siden februar 2011.

Partileder Siv jensen er naturlig nok fornøyd med den gode målingen sett med Frp-øyne.

– Dette er en veldig god løypemelding. Vi opplever stor støtte for Frps politikk, og jeg tror folk flest mener at vi må kunne snakke om de vanskelige sakene. De begynner å bli lei av debatten om debatten. For Frp vil det alltid være politikken som er det viktigste, sier Jensen til NTB.

Høyre opplever en nedgang fra 27,3 prosent til 23,9, mens Ap faller noe mindre, fra 25,4 til 23,7 prosent. KrF får en liten oppgang, fra 3,5 til 3,8 prosent.

De andre partiene ligger relativt stabilt: SV får 6,6 prosent, Sp 10,2, V 3,2, MDG 2,4 og Rødt 2,2.

Målingen er utført av Ipsos MMI på oppdrag fra Dagbladet. Tallene er hentet inn fra 19.til 21. mars - midt under Listhaug-striden - med 935 stemmeberettigede i et representativt utvalg av befolkningen.