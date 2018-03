Sandberg fra Korketrekker'n til Justisdepartementet

innenriks

Det var en haltende Per Sandberg som tok ordet i Stortinget tirsdag. Frp-nestlederen røpet at han ikke hadde hoppet i Vikersund, men tvert imot satt utfor Korketrekker'n i Holmenkollen på akebrett

– Men begge deler kan kalles ekstremsport, sa han da han tirsdag morgen deltok på vegne av regjeringen i en debatt om foreslåtte endringer i straffeprosessloven.

Overtar etter Listhaug

Vel en time senere, i ekstraordinært statsråd klokken 12, fikk Sylvi Listhaug avskjed i nåde som justis-, beredskap- og innvandringsminister. Samtidig ble Sandberg konstituert som ny minister.

Det er ennå ikke formelt avgjort om han skal ha jobben på permanent basis, men han regnes som en klar favoritt til stillingen. Den er hans hvis han vil ha den, sies det. I så fall må en ny fiskeriminister på plass, men de færreste tror den endelige kabalen blir lagt før påske.

For mange i Frp vil det imidlertid framstå som et smart trekk å la Sandberg overta som justisminister på fast basis. Før Listhaug for alvor entret den politiske riksscenen var det Sandberg som framfor noen forvaltet den fløyen i partiet som med intern hengivelse beskrives som ur-Frp.

At Frp-nestlederen neppe er KrFs eller Aps drømmekandidat, fryder mange i Frp i den situasjonen som nå er oppstått.

Kontroversiell

58 år gamle Sandberg har i en årrekke vært blant Norges mest kontroversielle politikere. Han er kjent for sin arbeidskapasitet og sine slagferdige replikker, men anses også som en stridbar mann som ikke går av veien for interne oppgjør.

Sandberg ble innvalgt på Stortinget for første gang i 1997 og var stortingsrepresentant helt fram til han ble medlem av regjeringen i 2015. Som stortingspolitiker var det nettopp innenfor innvandring og justis at han i særlig grad gjorde seg bemerket.

Særlig i tiden før han trådte inn i regjeringen, hadde også han en rekke verbale feider med Knut Arild Hareide. KrF-lederens tirade på direktesendt radio i februar 2015 er minnerik i så måte. «Du må roe deg ned», sa en opphisset Hareide til Sandberg i en debatt om en uttalelse Frp-nestlederen senere beklaget, om KrFs angivelige ansvar for rekruttering til terrororganisasjoner.

Det skapte også mye rabalder da Sandberg under landsmøtet samme år stilte opp med en T-skjorte med påskriften «Good Journey», mens flyktninger druknet i hopetall i Middelhavet.

(©NTB)