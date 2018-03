Limi: Støre har gått over streken

innenriks

– Vi må alle gå inn i oss selv, og altfor mange har lett etter det verste i meningsmotstandere, sier Frps parlamentariske leder i Stortinget tirsdag formiddag.

Han understreker at Frp har tro på at meningsbrytning er bra for demokratiet, og sier han ønsker en tøff debatt. Samtidig oppfordrer han til raushet og romslighet i den offentlige samtalen.

– Når Jonas Gahr Støre sier at Sylvi «bevisst, kalkulert, nører opp under akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli.», mener jeg han går over streken for en anstendig debatt, sier Limi.

– Når Støre kaller landets statsminister for feig, eller tidligere statsråd Inga Marte Thorkelsen stempler alle som har sendt blomster til Sylvi, for rasister, da har de trådt over linjen.

Limi ønsker også Listhaug velkommen tilbake til Stortinget og sier hun kommer til å få en fremtredende plass i Frps stortingsgruppe. Samtidig mener han at Listhaug har blitt utsatt for et sterkt press fra opposisjonen.

– Jeg er lei meg for Listhaugs valg, men har samtidig forståelse for at hun har tatt en vanskelig beslutning.

(©NTB)