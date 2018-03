18-åring dømt til 4,5 års fengsel for grov vold i Bergen

innenriks

18-åringen sto tiltalt for en lang rekke voldsepisoder, tyveri, narkotikasalg og ransforsøk, og er nå dømt for samtlige tiltalepunkter, skriver Bergens Tidende.

Dommen i Bergen tingrett er i tråd med påstanden fra aktor, politiadvokat Alexander Gonzalo Sele.

– Vi mener han skal domfelles for samtlige av tiltalepunktene. Det er ikke aktuelt med ungdomsstraff, fordi vi mener det er viktigere å verne samfunnet, sa Sele i sin prosedyre.

Ett av tiltalepunktene gjelder overfallet og volden mot en mann i 50-årene på Torgallmenningen for et drøyt år siden. Mannen fikk alvorlige senskader og retten var ikke i tvil om at det var den tiltalte 18-åringen som sto bak.

18-åringen må også betale erstatning til noen av ofrene, blant annet 150.000 kroner til voldsofferet på Torgallmenningen.

(©NTB)