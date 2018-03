Skjebnedag for Solberg-regjeringen 

innenriks

KrFs landsstyre ga mandag beskjed om at de ikke har tillit til Listhaug, og partileder Knut Arild Hareide ber statsminister Erna Solberg (H) om å ta grep for å unngå en mistillitssituasjon.

– KrFs landsstyre har gitt et tydelig råd til stortingsgruppen i KrF. Landsstyret har uttrykt at de ikke har tillit til den sittende justisministeren. Og de ber Erna Solberg (H) om å ta grep, så vi unngår å få en mistillitssituasjon i Stortinget, sa han.

Hareide understreket at stortingsgruppen har fått «mandat og tillit» til å håndtere saken.

Mandag kveld samlet Solberg partiledelsen i regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i statsministerboligen for å diskutere situasjonen.

– Det er en alvorlig situasjon når også KrF har varslet at de støtter mistillitsforslaget fra Rødt, og det etter at Erna Solberg og Sylvi Listhaug har gitt en uforbeholden unnskyldning for den uakseptable Facebook-meldingen, sier Høyre-nestleder Jan Tore Sanner.

To muligheter

I helgen varslet Solberg at hun har tillit til og står bak sin justisminister, og kilder i Høyre fremholdt overfor flere medier at hele regjeringen går av hvis KrF støtter mistillit mot justisministeren.

Dermed ser det ut til å være to muligheter når Stortinget tirsdag klokken 10 samles til det avgjørende møtet om mistillitsforslaget.

KrF kan enten trosse Solbergs kabinettsspørsmål og stå på sin mistillit til Listhaug, selv om det da innebærer regjeringskrise.

Alternativet er at KrF bøyer av når kabinettsspørsmålet blir stilt, fordi partiet ikke ønsker å opptre på en slik måte at hele regjeringen må gå av.

Stemmer for mistillit

Alle opposisjonspartiene, med unntak av KrF, har gjort det klart at de vil stemme for mistillit, også etter et eventuelt kabinettsspørsmål fra statsministeren.

Kabinettsspørsmål innebærer i praksis en situasjon der statsministeren legger regjeringens skjebne i Stortingets hender.

Kabinettsspørsmål er ikke tema når det skal voteres, men det innebærer at hele regjeringen går av, dersom mistillitsforslaget mot justisministeren får flertall. Voteringen skjer ved opprop etter debatten.

Det foreslåtte opplegget for debatten er at de parlamentariske lederne fra alle partiene får inntil ti minutters innledende innlegg. Så blir det tilsvarende for medlemmer av regjeringen, og deretter en fri debatt.

– Flertall har ikke tillit

Like etter Hareides korte uttalelse mandag, understreket Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre at han står ved det han har sagt og vil stemme for mistillitsforslaget.

– Situasjonen her per mandag ettermiddag er at et flertall på Stortinget ikke har tillit til justisministeren, sier han.

Men han nølte litt på spørsmål om hvordan Ap vil stille seg til et kabinettsspørsmål.

– Jeg ønsker ikke å spekulere i utfallet av et kabinettsspørsmål.

Bråket startet etter at Listhaug la ut en post på sin Facebook-side 9. februar, der hun anklaget Ap for å være mer opptatt av å beskytte terroristenes rettigheter enn nasjonens sikkerhet. Etter massiv kritikk ble posten slettet fem dager senere.

Opposisjonen har også vært sterkt kritisk til Listhaugs unnskyldninger, og Hareide fastholdt mandag at unnskyldningen nærmest måtte hales ut av henne i Stortinget sist uke.