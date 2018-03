Lysbakken fornøyd med KrFs beslutning

innenriks

Lysbakken forsikrer at SV kommer til å stemme for mistillitsforslaget:

– Det er det eneste som står på vår dagsorden. Vi er ikke på regjeringsjakt. Nå er det regjeringen selv som avgjør om de styrer mot en krise eller ikke. Rydder de ikke opp, risikerer de å styre mot en regjeringskrise, sier Lysbakken til NTB.

Han er tilfreds med at KrF etter mandagens møtevirksomhet konkluderte med at de heller ikke har tillit til Listhaug.

– Det står det respekt av. De har jo, i motsetning til oss, pekt på Erna Solberg som statsminister. Men nå er det et flertall i Stortinget som reagerer på justisministerens håndtering og som ikke lenger har tillit til henne, sier SV-lederen.

Han presiserer at dette for SV handler om at de ikke har tillit til en statsråd som bidrar til å nøre opp under konspirasjonsteorier og hatefulle ytringer.

– Det blir nå opp til Høyre og Venstre om de i morgen velger å slå ring om Sylvi Listhaug og Frp, sier Lysbakken.

