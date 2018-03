Jensen: – Håper ikke KrF stiller seg bak mistillitsforslaget

innenriks

– Nå er det sånn at regjeringen og Sylvi Listhaug har gitt en uforbeholden unnskyldning fra Stortingets talerstol. Jeg håper selvfølgelig at KrF ikke stiller seg bak det mistillitsforslaget som ligger i Stortinget. Jeg mener hensynet til landet er viktig for at vi kommer oss videre, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen mandag formiddag.

Hun understreker at det er statsminister Erna Solberg (H) og ikke opposisjonen som avgjør regjeringens sammensetning og statsrådsposter.

– Statsministeren bestemmer sammensetningen av regjeringen. Statsministeren vil svare på spørsmål rundt mistillitsforslaget, og det har hun varslet at hun vil gjøre i Stortinget i morgen, sier Jensen.

