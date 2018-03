Utøya-overlever anmelder trusler etter blomster-kritikk

innenriks

Fredag ettermiddag og kveld uttalte hun seg kritisk til flere medier om hvordan Sylvi Listhaug hadde mottatt blomsterhyllest etter at en blomsteraksjon var blitt videreformidlet blant annet i innvandringskritiske Facebook-grupper.

Så begynte de truende henvendelsene.

– Jeg hørte mannen si «dra til hælvete» og at jeg skulle blitt drept på Utøya, og flere med meg, forteller Andreassen til avisa.

Etterpå ringte hun politiet, som ba henne anmelde saken, noe hun vil gjøre.

– Jeg vil ikke bli truet til taushet. Vi som overlevde Utøya er viktige stemmer, vi må få delta i samfunnsdebatten uten å bli stoppet av hets, sier Helen Ingrid Andreassen.

Denne uka har hun deltatt i debatt på NRK, og i helgen er hun på årsmøtet til Oslo Arbeiderparti, der hun fredag fikk stående applaus ved årsmøtets start.

– Jeg har fått mye positiv respons de siste dagene. Jeg angrer ingenting. Det jeg har gjort og sagt de siste dagene, er riktig og viktig, sier Andreassen.

Sylvi Listhaug og hennes rådgiver Espen Teigen har i flere medier understreket at blomsterhilsenene kom fra vanlige folk og at kun et fåtall kunne spores til ekstreme nettgrupper.

VG skriver lørdag at blomsteraksjonen ble startet av en kvinne i Oppland, som først delte oppfordringen om å sende blomster på «Gruppa for Frp-venner i Norge».

(©NTB)