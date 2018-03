Listhaug-reaksjon: Over fire millioner samlet inn til bistand

innenriks

Aksjonen ble startet fredag kveld og hadde like før midnatt lørdag fått inn over 4 millioner kroner. Over 19.000 personer hadde da sendt inn penger.

Initiativtaker Camilla Ahamath sier til VG at hun kom på ideen etter at Sjur Almskår i Facebook-gruppen «Soldier of Are og Odin» foreslo å tapetsere huset til Rødt-leder Bjørnar Moxnes med blomster som et motsvar til blomsterkampanjen til støtte for justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

«Soldiers of Are og Odin» understreker på sin Facebook-side at navnet stammer fra NRK P1 radioprogrammet «Are og Odin» og ikke er en side som støtter det politiske borgervernet «Soldiers of Odin».

– Jeg tenkte umiddelbart at det måtte være en bedre måte å bruke penger på enn på blomster som visner. Jeg valgte derfor å starte en innsamlingsaksjon der pengene går til noen som trenger det, sier Ahamath.

Ahamath sier at aksjonen handler om å ta avstand fra hatretorikken.

– Og et godt sted å begynne med det er å bli kvitt Listhaug, mener hun.

«Leger Uten Grenser» sier til TV 2 at de er svært takknemlige for innsamlingen.

– Dette har vi selvfølgelig fått med oss. Det er overveldende og fantastisk, og det er gøy å se folkeengasjement, sier kommunikasjonssjef Nils Mørk.

