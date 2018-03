KrFs Bekkevold støtter forslag om ny jobb for Listhaug

innenriks

– Det kan absolutt være en mulig løsning. Dette kan være statsministerens mulighet til selv å løse opp i en alvorlig situasjon, skriver Bekkevold i en tekstmelding til NTB.

Han understreker at han kun uttaler seg på vegne av seg selv og at dette ikke er drøftet i partiet.

Bekkevold skrev tidligere i uka på Twitter at Listhaug kunne trekke seg, dersom hun ønsker sin egen regjering alt godt.

Det er ulike syn i KrF på hvorvidt partiet skal stemme for et mistillitsforslag mot Listhaug. Dette kan også felle regjeringen. Partileder Knut Arild Hareide sa lørdag at det ville være en fordel om Listhaug ble flyttet til et annet departement. Også Arbeiderpartiet og Senterpartiet har framholdt dette som en løsning.

