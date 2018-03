Grande taus om Listhaugs framtid

innenriks

– Her er det veldig mange løsninger, og jeg har full tillit til Erna, sier Grande til NTB.

Kulturministeren og partilederen holdt lørdag sin første tale til Venstres landsstyre etter at partiet gikk inn i regjering. Det skjer samtidig som hele det blågrønne regjeringsprosjektet vakler under vekten av justisminister Sylvi Listhaugs (Frp) retorikk og reaksjonene den vekker. Tirsdag skal Stortinget stemme over et mistillitsforslag. Dersom Kristelig Folkeparti stemmer for, vil hele regjeringen falle.

Både statsminister Erna Solberg (H) og finansminister og Frp-leder Siv Jensen har oppfordret opposisjonen til å akseptere Listhaugs unnskyldninger og gå videre. Men Grande vil ikke si om hun støtter dette synet. Hun viser i stedet til at hun forrige uke gjorde det klart at hun alt for en uke siden slo fast at Listhaugs Facebook-utspill, om Arbeiderpartiet og terrorbekjempelse, var totalt urimelig.

– Men har du ikke noen tanker om hvordan din regjeringskollega forsøker å rydde opp etter seg?

– Nei, opprydding hos andre statsråder er det statsministerens jobb å kommentere. Jeg kommer ikke til å være overdommer, heller ikke over statsråder som uttaler seg på felt som ikke er deres, sier Grande.

– KrF får bestemme selv

Heller ikke spørsmålet om en løsning kan være at Listhaug skifter statsrådspost, slik både Ap og Senterpartiet åpner for, vil hun kommentere.

På spørsmål om hun har noe råd til KrF-leder Knut Arild Hareide om hva hans parti bør gjøre, svarer Grande kort og godt:

– Nei, det får de bestemme selv.

Venstre-lederen påpekte i sin tale at det er 59 dager siden Venstre kom i regjering, og medgikk at hun teller dager fordi hun er usikker på hvor lenge hun blir sittende som kulturminister.

– Jeg prøver å ha fokus på den jobben jeg skal gjøre. Det er mange som har forventninger om at vi skal gjøre en jobb, og det håper jeg å få muligheten til, sier Grande.

Vil ha kjedeligere debatt

I talen til landsstyret tok Grande til orde for en mer saklig og faktabasert politisk diskusjon generelt.

– Vi bør slå et slag for de skikkelig, skikkelig kjedelige debattene, sa hun.

– Når det tar av, blir debatten hardere og mindre kunnskapsrik. Det tror jeg ikke vi skal gå rundt og venne oss til. Vi må stoppe opp og tenke på hvilken debatt vi ønsker oss, fortsatte hun.

Ikke hurramegrundt

Hun listet også opp Venstres gjennomslag i Jeløy-plattformen, men forsøkte samtidig å dempe forventningene til neste års statsbudsjett.

– Statsbudsjettet som kommer, blir ikke noe hurramegrundt, sa hun, og understreket hvor viktig det er å ikke legge press på økonomien og dermed presse krona og renta oppover.

– Det er ingenting som er så urettferdig som høy rente, konstaterte hun, og viste til at vanlige folk får dyrere lån, mens de som har penger tjener på det.

Grande satt tidligere uka sammen med sine regjeringskolleger i budsjettkonferanse. Men Venstre-lederen sier hun merket lite til diskusjonen om Listhaugs Facebook-innlegg på konferansen.

– Jeg hadde ikke møter med noen om det, sier hun.

