Enebolig i Søgne utbrent – mann fryktes omkommet

innenriks

Agder politidistrikt opplyser at en eldre mann er registrert på adressen, og at de ikke har klart å komme i kontakt med ham etter at brannen ble meldt.

Operasjonsleder Geir Andersen i Agder-politiet sier at brannruinene ikke er gjennomsøkt, men at politiet har grunn til å tro at mannen var hjemme.

– Ut ifra funn på stedet og observasjoner vi har gjort, så frykter vi at han omkom i brannen, sier Andersen til Fædrelandsvennen.

Nødetatene rykket ut til eneboligen i Søgne etter å ha fått melding om brannen ved 3.30-tiden natt til lørdag.

En times tid senere opplyser brannvesenet at de har slått ned det meste av flammene. Det er lite igjen av huset, og det ble fortsatt drevet etterslokking på stedet da klokken nærmet seg 5.

Politiet vil vurdere å gjennomsøke brannruinene i løpet av lørdagen.

– Det må bli kaldere først, men de skal inn så fort som mulig, sier Andersen.

(©NTB)