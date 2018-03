Seks personer og en hund innesperret av ras i Porsanger

innenriks

Skredene over E69 gikk i 20-tiden like nord for tunellen. En brøytebil, to personbiler og en varebil er innesperret. Hovedredningssentralen Nord-Norge opplyser at samtlige er uskadd.

Veistrekningen er sperret. Redningssentralen understreker at det er stor skredfare i området. Det blåser stiv sørvestlig kuling, er en plussgrad og snø i kommunen.

Vegtrafikksentralen fikk melding om raset klokken 19:15. Nødetater fra Nordkapp og Porsanger rykket ut til området, men på grunn av skredfare og skred, er det utfordrende for mannskapene å komme fram til området.

Ifølge Radio Nordkapp er de seks som er innesperret samlet i brøytebilen. Losbåten i Honningsvåg er kontaktet og vil være framme i 22-tiden fredag kveld. Slepebåten Strilborg har lettet anker fra Kåfjord og har beregnet ankomst i 23-tiden.

Området nord for Skarvberget regnes som svært rasutsatt. Derfor starter arbeidet med å bygge ny tunnel til sommeren som skal stå ferdig i 2021.

(©NTB)