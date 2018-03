Resett og HRS holdes utenfor PFU

innenriks

Det var generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund som for en uke siden foreslo at kun medier som er tilknyttet forbundet gjennom medlemsorganisasjonene, kan klages inn for PFU, skriver Journalisten.

– Formålet er jo å bidra til høy presseetisk standard og forplikte seg til Vær varsom-plakaten. At en faktisk må melde seg inn, ikke bare bruke det som et symbol, derfor landet vi på at det er det beste, sa direktør Tove Nedreberg i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) på styremøtet fredag.

Forslaget får også støtte av PFU, opplyser Floberghagen.

Fram til nå har praksis vært at alle som samtykker til det, kan få en klage behandlet av utvalget, dersom det er snakk om et journalistisk innhold. Endringen i PFUs formålsparagraf innebærer altså at alternative nettsteder som Resett.no, Radikal Portal og HRS ikke lenger kan klages inn for utvalget som omtales som pressens vaktbikkje. Heller ikke bloggere og frittstående utgivere kan heretter klages inn for PFU.

Document-redaktør Hans Rustad og Resett-redaktør Helge Lurås uttalte til Klassekampen i januar at de vil vurdere å melde seg selv eller nettstedet inn i en presseorganisasjon ved en eventuell endring. Begge gjorde det klart at de følger de etiske retningslinjene i Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.

