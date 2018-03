Merkingen av ulv avsluttes av hensyn til hjort og andre dyr

innenriks

Fem ulver er radiomerket i Slettåsreviret og like mange i Letjennareviret. I Mangenreviret er det merket to ulver, men etter planen skulle ytterligere to ulver vært merket her, opplyser Miljødirektoratet.

Det er Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn som har merket ulvene i vinter på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Målet har vært å vurdere skadepotensialet hos ulver som er født i norske revir.

Den snørike vinteren skaper imidlertid store problemer for mange ville dyr, og spesielt for hjortevilt. Det er kommet inn flere bekymringsmeldinger i vinter, blant annet om at dyrene har problemer med å finne mat og at det er kraftkrevende for dyrene å bevege seg i dypsnøen.

– Vi har vurdert at aktiviteten vår nå kan forstyrre hjortevilt i en sårbar situasjon. I tillegg har vi allerede fått merket tolv ulver. Derfor velger vi å avslutte merkingen, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

(©NTB)