Fastlandseksporten økte i februar

innenriks

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) steg også utførselen av naturgass kraftig – 10,4 prosent til 18,8 milliarder kroner. Handelsoverskuddet endte på 21,3 milliarder kroner, en økning på 4,1 prosent fra 2017.

Eksporten som helhet økte kun med 4,4 prosent til 72,4 milliarder kroner. Grunnen til at den ikke ble høyere er i stor grad at det så langt ikke er registrert eksport av skip og oljeplattformer i årets februar, mens det i samme måned i fjor ble eksportert slike varer for 2,1 milliarder kroner.

