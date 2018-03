To løslatt etter skyting på Lambertseter

innenriks

Politiet pågrep fem personer etter skytingen som foregikk på åpen gate på Lambertseter natt til mandag. Politiet beskriver hendelsen som et oppgjør mellom kriminelle. Tirsdag ble tre menn på 19, 32 og 37 år varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett. Politiet var avventende med å be om varetekt for de to siste. Onsdag kveld ble de løslatt etter avhør.

– De ble løslatt. Det er ingen nye pågripelser i denne saken, men vi utelukker ikke at det kan bli flere pågripelser, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt til NTB.

Bare timer etter skuddløsningen tidlig mandag morgen ble en polsk mann skutt i et garasjeanlegg på Bjørndal, noen kilometer sør for Lambertseter. Tirsdag døde mannen på sykehus av skadene.

Politiet har omtalt mannen som et tilfeldig offer, men at den som skjøt har forbindelse til skyteepisoden på Lambertseter. Den drapssiktede meldte seg for politiet tirsdag kveld, men er torsdag fremdeles ikke avhørt.

– Han har så langt ikke vært villig til å la seg avhøre og vi kan således heller ikke si noe om hvordan han stiller seg til siktelsen om drap, sier Metlid.

Hun forteller at det i tilknytning til den siktede også er funnet flere våpen, men det er ennå ikke klart om ett av dem er det aktuelle drapsvåpenet.

Den siktede vil bli framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett fredag.

(©NTB)