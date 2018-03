Stortingsflertall vil vedta kritikk mot Listhaug

innenriks

Stortingsflertallet vil gå inn for et «daddelvedtak», sier SVs partileder Audun Lysbakken til NRK.

Lysbakken sier forslaget er et oppgjør med en oppførsel mot politiske motstandere som er langt over grensen for hva som er greit.

– Listhaug bruker en retorikk som er til forveksling lik det som de mest konspirasjonsteoretiske nettkrigerne på ytre høyre bruker. Det er ikke akseptabelt for en norsk statsråd, sier Lysbakken.

Et daddelvedtak er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan rette mot en statsråd uten å erklære mistillit. Sist det skjedde, var da Anders Anundsen fikk sterk kritikk for snart tre år siden.

Vedtaket lyder: «Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug offentlig har fremsatt uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge.»

– Det er nødvendig med en skarp reaksjon fra Stortinget. På den måten viser Stortinget at statsråd Listhaug har passert en grense som vi ikke aksepterer. Og det er en veldig tydelig advarsel til regjeringen, sier Lysbakken.

Fredag 10. mars delte Listhaug et bilde på Facebook av flere soldater med tildekkede ansikter, med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del». Utspillet har høstet sterk kritikk, og statsminister Erna Solberg (H) har beklaget på vegne av regjeringen.