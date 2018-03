Høyres Tone Trøen (52) er valgt til ny stortingspresident som andre kvinne noensinne

innenriks

Valget var ikke enstemmig. 152 stemte for og to stemmer var blanke.

Trøen overtar ansvaret etter Olemic Thommessen som i forrige uke ble tvunget til å tre tilbake som følge av å ha tapt hele opposisjonens tillit. Bakgrunnen for hans avgang er byggeskandalen på Stortinget, der kostnadsoverskridelsene er enorme.

Sluttsummen har på tre år økt fra 1,1 milliarder kroner til 2,3 milliarder kroner. Og hele denne ulykkelige affæren blir det nå Trøen som får det øverste ansvaret for.

– Det er ingen tvil om at jeg har tenkt nøye gjennom dette, for det er en stor og viktig jobb. På kort sikt blir det viktigste å gjennomføre byggeprosjektet på en måte som styrker tilliten til Stortinget, sa Trøen etter at hun onsdag ble innstilt til vervet av Høyres stortingsgruppe.

Vil rapportere løpende

Hun ber om tid til å sette seg inn i byggesaken som felte forgjengeren og vil kreve hyppige rapporter fra byggeprosjektets administrative ledelse.

– Vi må også orientere Stortinget løpende om dette, sånn at vi bygger tillit og gjennomfører det på en god måte, sier den påtroppende presidenten.

På spørsmål om hva hun vil gjøre annerledes enn forgjengeren, svarer hun:

– Jeg vil gå ut å møte de som er på byggeplassen og i prosjektledelsen veldig tidlig og holde tett kontakt med prosjektet, det vil være veldig viktig for meg og hele presidentskapet.

Trøen sier hun forstår at folk reagerer på skandalen.

– Jeg kan godt forstå at det er vanskelig for folk å forstå dette. Så det har jeg stor respekt, og jeg skal gjøre det jeg kan sammen med presidentskapet for å bygge ny tillit. Det viktigste for oss er å gjennomføre prosjektet på en god måte.

Hun varsler at hun som leder for arbeidsplassen Stortinget vil sette tæring etter næring.

Fra grunnlovsbygda

Trøen blir den andre kvinnen etter Arbeiderpartiets Kirsti Kolle Grøndahl til å innta posisjonen, som formelt er den høyest rangerte etter kongen.

– Det er veldig gøy å være det. Jeg syns kanskje det er enda morsommere at jeg er valgt fra grunnlovsbygda Eidsvoll. Det er mange eidsvollsmenn bak meg på maleriet, men jeg er først og fremst opptatt av å gjøre en god jobb. Det handler ikke nødvendigvis om man er kvinne eller ikke, sa Trøen til NTB onsdag.

Siden 2013 har Trøen representert Akershus på Stortinget. I forrige stortingsperiode var hun Høyres talsperson i helse- og omsorgskomiteen. I dag er hun parlamentarisk nestleder i Høyre og leder av familie- og kulturkomiteen.

Som et resultat av Trøens nye verv vil Svein Harberg overta hennes tidligere stilling som parlamentarisk nestleder. Tidligere president Olemic Thommessen blir ny fraksjonsleder for Høyre i kommunal- og forvaltningskomiteen.

(©NTB)