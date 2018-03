Ap stemmer for mistillitsforslaget mot Listhaug

innenriks

– Etter dagens runder i stortingssalen så har Arbeiderpartiets stortingsgruppe konkludert med at vi vil stemme for et mistillitsforslag mot justisministeren, sier Ap-lederen til NTB.

– Det var ikke vår hensikt med møtene i Stortinget i dag å lande på den konklusjonen. Vi sluttet opp om den sterke kritikken som en samlet opposisjon fremmer. Etter å ha lyttet til Listhaug i dag, tar vi unnskyldningen til etterretning, men kan ikke avstå fra å stemme for et mistillitsforslag når det er fremmet, sier Støre.

– Hun har i seks dager holdt fast ved at Ap er mer opptatt av rettssikkerheten til terrorister enn rikets sikkerhet, tilføyer han.

Ap-lederen sier han har informert de andre opposisjonspartiene om partigruppas beslutning. SV vil etter alt å dømme stemme for mistillitsforslaget som allerede 20. mars kan komme til behandling. Senterpartiet og KrF sa tidligere torsdag at de ikke har behandlet dette spørsmålet.