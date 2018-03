Sylvi Listhaug slettet omdiskutert bilde fra Facebook

innenriks

-Jeg har nå slettet innlegget og bildet som ble lagt ut på fredag. Grunnen til dette er at de som har rettighetene til bildet i Norge har gitt oss beskjed om at det ikke kan brukes i politisk kampanje. Det må vi selvsagt forholde oss til. Ønsker alle en fin dag videre, skriver Listhaug som en forklaring på at innlegget er slettet.

NTB scanpix ba på vegne av Associated Press (AP) Sylvi Listhaug om å fjerne bildet fra sosiale medier. Årsaken er at AP har vilkår om begrensninger når det gjelder salg av redaksjonelle bilder til politiske partier og interesseorganisasjoner.