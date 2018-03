Mot betinget ja til Acer i Ap

innenriks

Redaksjonskomiteen skal ha jobbet til langt på natt med et forslag som det etter planen skal voteres om før klokken 10 i dag.

Dersom det får flertall, som det ventelig vil gjøre, får stortingsgruppen i praksis en fullmakt til å si ja til Acer under sitt møte senere i dag. Men et eventuelt vedtak stiller som forutsetning at krav og føringer fra LO og lokale Ap-lag blir innfridd og fulgt opp.

Hvis så ikke skjer, kan det bli aktuelt for Ap å trekke støtten til Acer og EUs tredje energimarkedspakke på et senere tidspunkt, etter det NTB forstår.

Motstanden mot energisamarbeidet er sterk i deler av partiet. Mandag ba LO-sekretariatet om at saken utsettes i påvente av mer klarhet rundt EUs framtidige energipolitikk.

(©NTB)