Ap stiller åtte krav til Acer

innenriks

Med 31 mot 16 stemmer ga landsstyret onsdag Aps stortingsgruppe en fullmakt til å gå inn for å slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke.

Forutsetningen er at videre utvikling i EUs regelverk på energiområdet ikke kommer i strid med åtte konkrete og «ufravikelige» krav.

– Dersom dette skulle inntreffe, må det medføre at Norge umiddelbart sier nei til dette avtaleverket. Denne forutsetningen må vedtas i Stortinget, heter det i vedtaket.

Nasjonal kontroll over vannkraftressursene er første krav på lista. Nummer to slår fast at det offentlige eierskapet til norske vannkraftressurser skal ligge fast, og at minst to tredeler skal være offentlig eid.

