Traaseth: – Jeg opplever stor tillit

innenriks

Traaseth har ikke ønsket å la seg intervjue om støyen rundt hennes egen person og selskapet, men har svart på noen spørsmål. Nå gir hun følgende kommentar til Aftenposten i forbindelse med at selskapet tirsdag legger fram sine resultater for 2017:

– Jeg opplever stor tillit. Å omstille et så stort selskap, som betyr så mye for så mange, er krevende. Det vi har gjort har vært viktig, og det har vært viktig for meg som leder å vise at jeg står i blåsten.

– Jeg er rett og slett rørt over støtten jeg har fått fra kolleger og tillitsvalgte. Og jeg tror at stormen, som har vært beintøff, har et stort potensial til å gjøre oss enda sterkere, sier Traaseth.

Innovasjon Norges kjerneoppgave er å gi rådgivning, risikolån og tilskudd til innovasjonsprosjekter. I fjor mottok de bevilgninger på 3,8 milliarder kroner, 100 millioner opp fra 2016.

(©NTB)