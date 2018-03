Svak nedgang på Oslo Børs

innenriks

Mest omsatt var Statoil, som steg 0,98 prosent. DNB, som fulgte etter på omsetningslista, endte opp 0,74 prosent. Deretter fulgte Marine Harvest (-1,78) og Norsk Hydro (-2,22) foran Telenor som endte opp 0,45 prosent. Teleselskapet opplyste tirsdag at de inngår et partnerskap med Ant Financial i Pakistan. Ant Financial betaler 184,5 millioner dollar for en eierandel på 45 prosent i Telenors datterselskap Telenor Microfinance.

Kongsberg Gruppen informerte tirsdag om at de har inngått sin største avtale noen gang. Selskapet skal levere militære kommunikasjons- og styringssystemer til Qatar verdt opp mot 15 milliarder kroner. Markedet svarte med å sende Kongsberg Gruppen-aksjen til værs, og den hadde steget med 6,82 prosent ved børsslutt.

Etter kraftig oppgang på børsen mandag, falt lakseselskapet SalMar tirsdag med hele 3,5 prosent.

På de toneangivende børsene i Europa var det også røde tall tirsdag. CAC 40 i Paris falt med 0,97 prosent, FTSE 100 i London gikk ned med 1,19 prosent, mens DAX-indeksen i Frankfurt falt hele 1,96 prosent.

Oljeprisen falt svakt gjennom dagen. Tirsdag ettermiddag ble et fat nordsjøolje omsatt for 64,38 dollar, mens amerikansk lettolje ble solgt for 60,77 dollar fatet.

