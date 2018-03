Støre vil satse rødgrønt – sentrum er ute

innenriks

Det skriver Klassekampen som har fått tilgang til Ap-ledelsens innstilling til en uttalelse som skal behandles på partiets landsstyremøte tirsdag og onsdag.

For bare litt over et år siden sa Jonas Gahr Støre i en tale til Aps landsstyre at han var ute etter noe mer enn en flørt med KrF.

«Vår utstrakte hånd til sentrum i norsk politikk er ikke et kortsiktig ønske om makt etter valget i 2017», sa Ap-lederen da. I Støres landsmøtetale et par måneder senere var ikke SV nevnt i det hele tatt. Valget sto mellom Høyre og Frp eller Ap og sentrum, var budskapet.

Etter valgnederlaget høsten 2017 er tonen en annen. I utkastet heter det: «Arbeiderpartiet hører hjemme på venstresida i norsk politikk. Vi er et samarbeidsparti, og søker allianser med folkebevegelser, organisasjoner og andre politiske partier som deler våre mål for samfunnet».

Videre heter det at «Arbeiderpartiet har gode erfaringer med å samarbeide med SV og Senterpartiet. Vi vil søke nært samarbeid med disse partiene, samt søke flertall med alle opposisjonspartier for å få gjennomslag for våre politiske løsninger.»

En kilde med god kjennskap til dokumentet understreker overfor Klassekampen at dette ikke er et vedtak om hvem Ap går til valg på å regjere med i 2021. Samtidig blir det sagt at vedtaket gir en pekepinn og vil stå til et eventuelt nytt blir fattet.

I utkastet heter det også at Ap skal kjennetegnes av å være et parti for arbeid, for videre utbygging av velferden og for utjevning av makt og ressurser.

