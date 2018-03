Mannen som ble skutt på Bjørndal, er død

innenriks

– Saken etterforskes nå som drap. Avdøde er polsk statsborger som bodde og jobbet i Oslo, opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, sent tirsdag kveld.

Mannen ble funnet livstruende skadd tidlig på morgenen etter at han var blitt skutt under en konfrontasjon i et parkeringshus i Seterbråtveien på Bjørndal.

Tilstanden hans har hele tiden vært kritisk, og tirsdag opplyste politiet at mannens pårørende hadde kommet til Oslo.

Tre varetektsfengslet

De tre er ilagt brev- og besøksforbud i hele perioden, og de to første ukene må mennene sitte i full isolasjon, opplyser politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt til NTB.

Alle nekter straffskyld etter siktelsen og begjærte seg løslatt. De tre, som er henholdsvis 37, 33 og 19 år gamle, er siktet for grov ulovlig befatning med skytevåpen på offentlig sted.

Fengslingen skjedde samtidig med at tungt væpnet politi aksjonerte mot en bolig i Askim i Østfold. Aksjonen skal være knyttet til de to skyteepisodene.

Trolig to nye fengslinger

De to mennene som er siktet etter skytingen på Lambertseter og som ikke ble fremstilt tirsdag, blir trolig fremstilt for fengsling onsdag.

– Ingen er foreløpig pågrepet etter skytingen på Bjørndal, men det pågår en omfattende etterforskning, opplyste Metlid tirsdag ettermiddag.

Hun legger til at politiet kjenner til alle de siktede fra tidligere, og at de tilhører et kriminelt miljø i byen.