Listhaug: – Det var verken min mening eller hensikt å såre noen

innenriks

Justisministeren kommenterte tirsdag kveld for første gang det omstridte utspillet der hun kritiserte Arbeiderpartiet.

Hun beklaget ikke innlegget og har heller ikke fjernet det, men hun skriver at debatten har bevisstgjort henne om hvor viktig det er å ta hensyn til alle som har opplevd terror.

– Det var aldri, aldri i mine tanker at dette skulle kunne kobles til den grusomme massakren på Utøya som rammet så utrolig mange uskyldige mennesker og det norske demokratiet. Det ville vært fullstendig forkastelig. Det var verken min mening eller hensikt å såre noen, og det håper jeg virkelig å bli trodd på, skriver Listhaug på Facebook.

Hun legger til at hun ble såret da Ap-leder Jonas Gahr Støre anklaget henne for å nøre opp under det hatet som tok så mange liv 22. juli.

– Det er å tillegge meg holdninger jeg ikke har, skriver hun.

KrF krever beklagelse i Stortinget

Presset har økt mot regjeringen etter det kontroversielle terror-utspillet. Nå krever KrF en beklagelse i Stortinget for Facebook-innlegget og måten det er håndtert på.

Det er imidlertid ikke Listhaug selv KrF krever beklagelse fra. Det er snarere statsråden som har det formelle ansvaret for lovforslaget om å endre statsborgerskapsloven, nemlig kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), melder NRK.

– Det er naturlig for KrF å ta opp regjeringens kommunikasjon i denne saken. Jeg vil be ansvarlig statsråd beklage den kommunikasjonen som regjeringen har utvist i denne saken ved Listhaugs publisering på Facebook, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til kanalen.

Torsdag skal Stortinget behandle regjeringens forslag om at det skal være mulig å frata fremmedkrigere deres norske statsborgerskap uten domstolsbehandling først. KrF mener dette ville være god en anledning for regjeringen å beklage saken.

Sanner tok tirsdag avstand fra justisminister Sylvi Listhaugs ordbruk i det omstridte Facebook-innlegget.

– Måten hun uttrykte seg på i denne saken, hadde en form og språkbruk som jeg synes er uakseptabel, skriver Sanner i en epost til Dagbladet.

Ap: Nører opp under hat

Innlegget til Listhaug, der hun kritiserer Arbeiderpartiet for å sette hensynet til terrorister over nasjonens sikkerhet, har fått voldsom oppmerksomhet de siste dagene. Presset mot statsminister Erna Solberg (H) om å ta tydeligere grep, har også økt.

Partileder Jonas Gahr Støre tok et kraftig oppgjør med Listhaug i sin tale til Aps landsstyremøte tirsdag. Han slo fast at samarbeidet med Frp har ført Høyre til «uanstendighetens utmark», og at Norge har en justisminister som bevisst og kalkulert nører opp under hat.

Samtidig legger Arbeiderpartiet en betydelig del av ansvaret hos Solberg. Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt svarte utvetydig «ja» i NRKs Dagsnytt 18 på spørsmålet om Solberg bør gi Listhaug beskjed om å fjerne innlegget.

– Det oppfattes som hatefullt. Jeg mener hun må gi beskjed om at Facebook-innlegget må fjernes. Det er det minste man kan gjøre hvis man skal være sjef, sa Huitfeldt.

– Bør vurdere mistillit

Ifølge partileder Støre har ikke Ap til hensikt å reise mistillitsforslag mot Listhaug. Men han ba tirsdag om at Solberg må komme med en avklaring.

– Hun har siden lørdag gitt tre ulike svar og flyttet grensepostene fra gang til gang, hevder han.

Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust fra Ap sier imidlertid til Dagsavisen at mistillit er et virkemiddel man bør vurdere. Aukrust var nestleder i AUF og leiransvarlig under terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011.

Han har også sendt Solberg spørsmål i Stortinget hvor han ber henne svare på om hun som statsminister står bak budskapet i Listhaugs Facebook-innlegg.

– Det har i mediebildet vært stille fra statsministeren og resten av regjeringen, og jeg vil derfor ha svar på om justisministerens budskap deles av statsministeren, eller om hun vil ta avstand fra sin egen minister, skriver Aukrust.

Støttegruppa møter Solberg

De siste dagers debatt har vært vond å følge, mener Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Nå skal representanter for gruppen møte Solberg og Sanner for å diskutere Facebook-innlegget, ifølge NRK.

– Vi har samarbeidet godt med støttegruppen over flere år. Det blir fint å snakke sammen etter de siste dagers medieoppslag, skriver Solberg i en tekstmelding.

Møtet kom i stand på initiativ av støttegruppens leder Lisbeth Røyneland. Røyneland skriver på Facebook at støttegruppen er avhengig av å ha et profesjonelt forhold til regjeringen.