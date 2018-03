KLP har kalt inn Hydro til møte – forventer opprydning

innenriks

KLP ser alvorlig på at Hydro har innrømmet utslippene i Brasil, skriver Dagens Næringsliv. Produksjonen ved anlegget Alunorte går for tiden for halv maskin, og selskapet måtte stenge et deponi etter å ha brutt påbud fra lokale miljømyndigheter.

Hydro nektet lenge for at utslipp fra anlegget hadde forurenset drikkevannet i område, men i helgen innrømmet selskapet en rekke ulovlige utslipp.

– Dette er en meget alvorlig sak for Hydro, og som investor følger KLP utviklingen nøye, sier Anne Karin Kvam, leder for ansvarlige investeringer i KLP. Fond forvaltet av KLP er Hydros tiende største eier og sitter på 1,3 prosent av aksjene i selskapet.

– Vi har avtalt et møte med dem etter påske hvor vi skal ta opp denne saken. Vi forventer at Hydro tar ansvar for eventuell opprydning og begrenser skadevirkningene, og at selskapet kartlegger årsaken og tar nødvendige grep for at dette ikke oppstår igjen, sier Kvam.

Også Storebrand ser på utslippsskandalen som en «alvorlig hendelse»

– Vi forventer at Hydro rydder opp, og får på plass solide rutiner slik at ikke noe lignende skjer igjen, sier bærekraftssjef Harald Bjugstad-Holm.

(©NTB)