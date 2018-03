Frp beskylder Ap for å ha pisket opp terrordebatten

innenriks

Innvandringspolitisk talsperson Jon Engen-Helgheim (Frp) mener Arbeiderpartiet er skyld i at debatten om Sylvi Listhaugs Facebook-post kobles til terroren 22. juli. Det sa han på NRKs Politisk kvarter mandag morgen.

Listhaug publiserte fredag et bilde på Facebook av maskerte, væpnede menn med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del». Etter dette har debatten rast i alle mediekanaler.

Bakgrunnen er at stortingsflertallet torsdag sa nei til et forslag fra Frp og Høyre om å la Justisdepartementet frata norske fremmedkrigere passet uten å gå om domstolsbehandling først.

– Denne saken har ingenting å gjøre med 22. juli. Det var ingen av oss som hadde dette i tankene at overlevende etter 22. juli skulle sette dette i sammenheng. Det har ingen sammenheng. Det var først da Støre koblet dette til Utøya-filmen, som hadde premiere fredag, at reaksjonene begynte å hagle, sier Engen-Helgheim.

– Det Arbeiderpartiet velger å gjøre her, er å unnlate å innføre et forebyggende tiltak for å beskytte oss mot terror fordi det ikke er rettssikkert nok for de potensielle terroristene. Jeg kan ikke klare å forklare dette på en annen måte enn at Arbeiderpartiet setter terroristenes rettigheter foran ønsket om å beskytte nasjonen, fortsatte han.

Det er andre gang Engen-Helgheim kommer med det kontroversielle utsagnet. Han sa det samme torsdag 8. mars, etter at Høyre og Frp ble nedstemt i komitébehandlingen av saken.

– Det kan synes som om disse terroristenes rettssikkerhet er viktigere enn nasjonens sikkerhet, sa Engen-Helgheim til NRK Dagsrevyen torsdag kveld.

– Det er en åpenbar grunn til at jeg angriper Arbeiderpartiet for dette, og det er at Arbeiderpartiet nylig har sagt at de skal bli tøffere og strengere i innvandringspolitikken. Når det kommer til en åpenbar mulighet, så backer de unna, sier Engen-Helgheim.

– Men ingen beskylder Ap for å støtte terror, det er en avsporing, hevder han.

