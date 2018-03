Norsk Industri varsler nulloppgjør

innenriks

Lier-Hansen sier til VG at hans NHO-tilknyttede forbund maksimalt kan gi noen få tiører i sentralt tillegg i årets lønnsoppgjør.

– Resten må tas ut i de lokale forhandlingene. Egentlig kan jeg vanskelig se for meg at vi ikke ender med et nulloppgjør, altså null i sentrale tillegg i årets lønnsoppgjør, sier Lier-Hansen. Lederen for det ledende oppgjørsforbundet i NHO mener det likevel vil gi «god reallønnsvekst til alle».

Lier-Hansen sier lønnsveksten må ligge under de 2,7 prosentene som er anslått hos våre handelspartnere, dersom Norge skal klare å bedre konkurranseevnen. Med lokale tillegg pluss såkalte tekniske endringer og overheng, ser han for seg en lønnsvekst på 2,5 prosent, selv uten noe sentralt tillegg.

– Den gode nyheten er at også Norsk Industri ser at norske arbeidstakere kan få en reallønnsvekst i år, altså at lønningene kan stige mer enn prisene, sier han.

Motparten i oppgjøret er lite imponert over argumentasjonen og regnestykket til NHO-toppen.

– Vi er vant til at Stein Lier-Hansen driver forpostfektning i mediene i forkant av lønnsoppgjøret. Nå skal vi inn i forhandlinger med NHO. Der har vi med oss vedtaket fra representantskapet, om økt kjøpekraft til alle. Det er det som vil være styrende for LO, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

