Drapssiktet mann i Nittedal erkjenner ikke straffskyld

– Han erkjenner ikke straffskyld. Han beskriver dette som et vådeskudd, sier mannens forsvarer til Romerikes Blad.

Politiet fikk melding klokken 18.48 lørdag kveld om at det var avfyrt skudd i en leilighet ved Mo i Nittedal. Bevæpnet politi rykket ut og fant den skuddskadde mannen i 30-årene i leiligheten. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp før mannen ble fraktet med ambulanse til Ullevål sykehus.

– Mannen er bekreftet død på Ullevål sykehus som følge av skuddskadene, opplyste operasjonsleder Anders Bru i Øst politidistrikt senere samme kveld.

Mannen som er siktet for drap, ble pågrepet på stedet. Han ble avhørt natt til søndag, og har ifølge forsvareren forklart at det dreier seg om et uhell.

– Av hensyn til etterforskningen kan ikke politiet å gå ut med detaljer fra avhøret. Politiet etterforsker fortsatt saken for fullt. Åstedet vil bli undersøkt, og andre tekniske og taktiske etterforskningskritt vil bli gjennomført. Den siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen, mandag 12. mars, opplyser politiadvokat Sindre Stave i Øst politidistrikt i en pressemelding søndag ettermiddag.

