Thommessen legger ansvar for informasjonsbrist på Børresen

I redegjørelsen til Stortinget tirsdag understreket stortingspresidenten flere ganger at presidentskapet må kunne stole på at de får den relevante informasjonen med én gang.

– Presidentskapet må forholde seg til at all informasjon ikke bare er riktig, men også fullstendig og rettidig, sa Thommessen.

Stortingspresidenten har de siste dagene blitt møtt med en rekke kritiske spørsmål om hva han selv gjorde for å framskaffe informasjon om byggeprosjektet.

Forholdt seg til direktøren

Thommessen redegjorde for hvordan prosjektet er organisert på Stortinget. Børresen var leder av prosjektrådet og var bindeleddet til prosjektgruppen, som styrte byggingen. Det var dermed ikke naturlig at presidentskapet søkte informasjon direkte fra prosjektgruppen om framdrift og månedsrapporter, argumenterte han.

– Det ligger i dette at presidentskapet forholder seg til direktøren, ikke direkte til prosjektgruppen, sa han.

– Sjokkerende

Han gjennomgikk hvordan månedsrapportene, kalkylene og usikkerhetsanalysene utarbeides og kvalitetssikres hver måned.

Så sent som 1. februar ble presidentskapet informert om at byggesprekken lå an til å ligge på 55 millioner kroner over kostnadsrammen. På et nytt møte 8. februar kom informasjon om at sprekken lå an til å bli verre enn foreløpig antatt. Og én uke senere, på møte mellom administrasjonen og presidentskapet 15. februar, ble det kjent at kostnadene totalt trolig kommer på 2,3 milliarder kroner – en sprekk på 500 millioner kroner.

– Dette var sjokkerende og svært overraskende også for oss i presidentskapet, sa Thommessen, og tilføyde:

– Det kan framstå som underlig, men basert på den informasjonen vi hadde hatt, var det ikke å forvente at prosjektet skulle ta en så brå vending på så kort tid.

