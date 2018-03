Støre: Naturlig at Thommessen trekker seg

innenriks

– Det er ikke betryggende i lys av den faste ledelsen som er nødvendig for å få avsluttet dette prosjektet. Det er derfor naturlig at stortingspresidenten trekker seg, sa Støre da han kommenterte Thommessens redegjørelse om byggesprekken på Stortinget.

Støre minnet om at et enstemmig Storting etter Riksrevisjonens ramsalte kritikk i fjor sommer hadde bedt presidentskapet komme med korrekt og ikke minst rettidig informasjon.

– Men vi hører ikke lenger om tett og løpende kontakt. Vi hører igjen at administrasjonen ikke har gitt løpende informasjon til presidentskapet. Vi hører en president som forklarer at han ikke er blitt meddelt. Det er ekko av det vi hørte her i salen i fjor sommer, og det var dette Stortinget ville ha en endring på, sa Støre.

