Folketrygdfondet økte med 28 milliarder kroner i 2017

Totalt økte kapitalen i Statens pensjonsfond Norge til 240 milliarder kroner i løpet av fjoråret.

– Vi er svært godt fornøyd med resultatet for 2017, både samlet og for aksjer og renter hver for seg, sier Lars Tronsgaard, konstituert administrerende direktør i Folketrygdfondet.

Avkastningen for aksjeporteføljen var på 19,3 prosent, mens avkastningen på renteporteføljen var 3,6 prosent. Mens aksjeporteføljen slo markedet med 0,2 prosentpoeng, var renteporteføljens avkastning 0,8 prosentpoeng bedre.

De siste ti år er den gjennomsnittlige årlige avkastningen 7,5 prosent, hvilket gir en meravkastning på 0,9 prosentpoeng i snitt per år.

– Som langsiktig og motsyklisk investor har vi over tid oppnådd høyere avkastning enn markedet. Etter mange år med god avkast­ning må vi imidlertid være forberedt på at det kan bli mer utfordrende i tiden fremover, sier Lars Tronsgaard.

Denne uka ble det også klart at Statens pensjonsfond utland – det såkalte oljefondet – fikk en avkastning på 13,7 prosent, eller 1.028 milliarder kroner i 2017. Det er dobbelt så mye som året før. Siden oljefondet ble opprettet i 1996, har den samlede avkastningen vært på 4.151 milliarder kroner.

Mens Statens pensjonsfond Norge forvaltes av Folketrygdfondet, forvaltes Statens pensjonsfond utland av Norges Bank.

Folketrygdfondet tar sine investeringsbeslutninger på selvstendig grunnlag innenfor rammene gitt av Finansdepartementet. Det er et «lukket fond», noe som betyr at det ikke tilføres nye midler, men at avkastningen legges til fondet. Mandatet fastslår at forvaltningen skal ha høyest mulig avkastning som mål.

