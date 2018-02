Hver femte jurist har opplevd seksuell trakassering

innenriks

– Vi var selvfølgelig klar over at også noen av våre medlemmer har vært utsatt for dette, men hadde ingen aning om at dette gjaldt, og fortsatt gjelder, så mange, sier Juristforbundets president Curt A. Lier til Juristkontakt.

Som en følge av metoo-kampanjen kartla Juristforbundet hvor mange av forbundets medlemmer som har opplevd seksuell trakassering, omstendighetene der det har skjedd og hva trakasseringen har bestått av.

I undersøkelsen sier 20 prosent at de i løpet av karrieren har opplevd seksuell trakassering på arbeidsplassen eller under jobbrelaterte arrangementer. De aller fleste kvinner.

4 prosent har opplevd en slik hendelse i løpet av siste året. Kun 15 prosent av disse tilfellene ble varslet.

«En tidligere studie blant et representativt utvalg av den norske arbeidsstokken fant at 1,1 prosent hadde opplevd seksuell trakassering i løpet av det siste halvåret. Dette tyder på at seksuell trakassering er mer utbredt i virksomhetene som medlemmene av Juristforbundet jobber i, enn i norsk arbeidsliv for øvrig.» heter det i undersøkelsen utført av konsulentselskapet Evidente.

Resultatet sjokkerer Lier, men han er ikke overrasket.

– Metoo-kampanjen har avdekket at seksuell trakassering er et omfattende og gjennomgående samfunnsproblem. Det er derfor ikke overraskende at det er et problem, også for jurister. Hadde imidlertid undersøkelsen vært gjennomført før oktober 2017, ville jeg ha vært veldig overrasket, sier han.

Lier mener det må settes inn tiltak.

– Det er viktig at ledelsen er tydelig på at det er nulltoleranse overfor dette på deres arbeidsplass og på arrangementer i deres regi, sier han.

