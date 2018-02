Tiltalte i Valdres-saken hentet av ambulanse

innenriks

Bare minutter etter at tiltalte startet sin forklaring, begynte hun å gråte og fikk problemer med å fortsette.

Retten tok en pause på ti minutter, før kvinnen kom tilbake til lokalet for å fortsette sin forklaring. Få minutter senere tok retten imidlertid igjen pause etter at hun fortalte at blodsukkeret hennes var nede i 1,3.

Like etter klokken 10 ble tiltalte kjørt bort i ambulanse. Hun er kjørt til sykehus for utredning, opplyser aktor Arne Ingvald Dymbe.

Partene i rettssaken var ved 10.30-tiden i møte og ventet på tilbakemelding fra sykehuset.

Det er uklart hva som skjer videre i saken. Retten har tatt pause til klokken 12, og det er mulig det da vil komme mer informasjon.

– Livstruende situasjon

Ifølge aktor var det de rettsoppnevnte sakkyndige som ba om at det skulle sendes ambulanse til rettslokalet.

– Det var en livstruende situasjon. Det sa vi også i fjor, sier forsvarer Aasmund Sandland.

Det er andre gang saken er i retten. Første gang var i fjor vår, men da ble saken avbrutt 25. april da den diabetessyke moren ble kjørt til sykehus etter å ha fått føling i retten

Hytta på Beitostølen

Det var da tingrettsdommer Pål Prestesæter prøvde å få tiltalte inn på sporet der det stoppet opp i fjor – de tre månedene i hytta på Beitostølen – at kvinnen begynte å gråte og retten tok den første pausen.

Moren startet sin forklaring med å snakke om mobbing og skolen i Lommedalen der datteren var elev. Etter ti minutter sa hun at hun var helt nummen og svimmel, og at blodsukkeret var lavt.

Da dommeren spurte om det var bedre om hun fikk konkrete spørsmål, svarte hun kontant og høyt «nei». Retten tok en kort pause, og tiltalte ble leid ut av rettssalen av ektemannen.

– Tenker på Angelica

– Hver eneste dag, minutt og sekund tenker jeg på Angelica. Jeg har alltid gjort mitt beste for henne, sa moren gråtende rett før pausen.

– Ønsker du å fortsette din frie forklaring? spurte sorenskriveren etter at tiltalte kom tilbake til lokalet.

– Ja, svarte moren med forsiktig stemme.

Få minutter senere, cirka klokken 9.40, tok retten igjen pause fordi kvinnen fortalte at blodsukkeret hennes var nede i 1,3. Ambulansen ankom kort etter, og kvinnen ble kjørt til sykehus for utredning.

46-åringen er tiltalt for grov mishandling etter at datteren, 13-år gamle Angelica Heggelund, ble funnet død av avmagring i familiens hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015.

