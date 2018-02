Brann i trebygning i Oslo under kontroll

innenriks

Den eldre trebygningen ble fullstendig overtent i løpet av kort tid tirsdag morgen, og en stund var det fare for spredning til noen eldre, ubebodde bolighus bak bygningen.

Brannmannskapene ankom stedet raskt med hele elleve biler, men måtte slite for å få kontroll over den kraftige brannen. Mye røyk fra brannen førte til at politiet gikk ut og ba folk om å lukke vinduene og holde seg innendørs.

Bilister ble også oppfordret til å unngå å kjøre inn i området ved Carl Berner, mens Trondheimsveien ble sperret ved stedet.

Litt før klokken 10.30 opplyste operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt at brannmannskapene konsentrerer seg om å få slukket brannen i restene av bygningen.

– Brannvesenet kommer til å oppholde seg på stedet utover dagen for å drive med etterslukning etter at de har revet ned restene. Veien forbi er også åpnet for trafikk, sier Aune til NTB.

Årsaken til brannen er ikke kjent.

