Utsendelse av afghansk familie er satt på vent

innenriks

– De hadde fått bagasjen i bilen, men så ble det hele stoppet av legene. Han var ikke frisk nok, sier pastor Frank Håvik i menigheten Nytt Liv Sunnhordland til Bergens Tidende.

Politiets utlendingsenhet (PU) vil ikke bekrefte eller avkrefte Håviks opplysninger, men sier en planlagt utsendelse av familien ble avbrutt i helga.

– En uttransportering nå vil være i strid med utleveringsavtalen med Afghanistan, hvor man tar hensyn til alle typer sårbarhet, herunder sykdom, sa familiens advokat Jostein Løken til NTB søndag.

Sendes ikke ut uten faren

Ifølge Løken er moren og de tre barna på fem år, fire år og tre måneder flyttet til et ordinært asylmottak. Håvik sier moren fikk beskjed fra PU om å gjøre seg klar til å reise til Afghanistan senere mandag.

– Men advokaten deres sier at det ikke vil skje dersom ikke også ektemannen blir med. Da må han skrives ut fra sykehuset først, og det er det legene som avgjør, sier Håvik.

Det er ikke kjent hvorfor faren er på sykehus. Han skal tidligere ha skadd seg selv under en annen dramatisk uthenting fra et asylmottak på Stord.

Strid om kirkeasyl

Det vakte sterke reaksjoner da familien ble pågrepet tidlig fredag morgen fra forsamlingshuset til den frikirkelige menigheten Nytt Liv Sunnhordland i Fitjar mens de lå og sov.

Både Kirken og flere politikere mener at politiet hentet familien ut av kirkeasyl. Det vil i så fall være et brudd på Justisdepartementets retningslinjer, der det heter at politiet som hovedregel ikke skal gå inn i kirker og bedehus.

PU mener på sin side at bygget som familien oppholdt seg i, ikke omfattes av retningslinjene for kirkeasyl. Justisdepartementet var på forhånd varslet om aksjonen.

(©NTB)