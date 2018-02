Mann (74) dømt til fengsel i flere år for overgrep

innenriks

Han forgrep seg på guttene i sitt eget hus fra 2001 til 2006, skriver Bergens Tidende. Mannen ga også penger, alkohol og gaver til guttene.

Retten legger til grunn at det er snakk om «svært mange overgrep». En av guttene var 13 år da overgrepene startet, og den dømte mannen forgrep seg på ham også da gutten ble voksen. Den andre gutten anslo at han ble utsatt for 100 overgrep i året.

74-åringen er dømt for seksuell omgang med gutter under 16 år fire ganger tidligere. Han er også dømt for seksuell omgang med barn under 14 år. Han ble sist dømt i 1982.

