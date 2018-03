Vil ha mer til forebyggende helsetiltak

ntb

Sammen med Norsk Friluftsliv kommer ungdomspartiene med sin oppfordring samme dag som regjeringen holder budsjettkonferanse og dermed begynner på arbeidet med neste års statsbudsjett, skriver Dagsavisen.

– Det er et paradoks at verdens rikeste og lykkeligste land også har verdens sykeste befolkning. Selv om det kan koste noe penger å få til mer fysisk aktivitet, vil det være billigere enn å måtte fikse på en rygg eller gjennomføre en fedmeoperasjon i voksen alder. Forebygging er billigere enn behandling, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark sier det er viktig å se på tiltak som kan føre til en friskere befolkning som kan stå lenger i arbeid.

– Det kan skje på mange måter ved å vri litt ressurser fra reparasjon til forebygging. Et bedre lavterskeltilbud innen psykisk helse, kan være ett tiltak. Det bør også lønne seg å spise sunn mat som frukt og grønt i stedet for usunn mat som kjøtt.

Ifølge generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, har Vista Analyse anslått at forebyggende innsats kan gi 80 milliarder kroner i samfunnsøkonomisk gevinst. I 2016 var de norske helseutgiftene på 325,6 milliarder.

Felles opprop

Sammen med de åtte andre politiske ungdomspartiene stiller også AUF seg bak kravet om økt satsing på folkehelse og forebygging.

– Alle fortjener en god helse, og det er mye bedre for den det gjelder, og det er billigere for samfunnet, å forebygge framfor å reparere. Vi er heldige som har så mye natur i Norge som legger til rette for at man kan leve aktive og gode liv, derfor må vi fortsatt eie naturen sammen og ta den i bruk mer enn det vi gjør i dag, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv håper stortingspolitikerne får med seg enigheten som rår blant ungdomspartiene.

– Dagens stortingspolitikere bør lære av de politiske ungdomsledere. I stedet for å krangle om hvem som har best helsepolitikk, så samarbeider de for å få til et løft for folkehelsa som gagner alle. Jeg håper regjeringspartiene som nå er samlet i Hurdal tar imot signalet.

Norsk Friluftsliv, Unge Høyre, AUF, KrFU, Unge Venstre, Senterungdommen, Fremskrittspartiets Ungdom, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom og Grønn Ungdom kommer med følgende opprop:

«Norges helseutgifter er i kraftig vekst. Helseutgiftene vil, hvis vi ikke gjør noe med det, ta en stadig større del av felleskapets ressurser. Men det er mulig å redusere kostnadene gjennom systematisk satsing på forebygging. Vi ungdomspolitikere oppfordrer sammen med Norsk Friluftsliv til en tverrpolitisk satsing på forebygging. Det er billigere å forebygge enn å reparere helse. Det vil redusere kostnader, og gi flere mennesker gode år med livskvalitet – og gi en trygghet for at dagens velferdsgoder også vil være tilgjengelig i framtiden for dagens ungdom.»