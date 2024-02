Av: Renate Skredlund

Tiden går, men det kjennes ikke helt som om den leger sår …

Stine, du som lærte meg å sykle, på den oransje sykkelen. Frem og tilbake, fram og tilbake, helt til vi mente det gikk an å slippe.

Du som lot meg få plass på den hesten, slik at jeg kunne få være med å ri.

Du med den store turkise duskhua, alltid på.

I helgene kom du fra byen, det var stor stas å få være sammen med deg som var eldre enn meg. Masse gode minner fra denne tiden- som delvis ble gjenskapt for våre unger da dere valgte å overta besteforeldre hjemmet.

Jeg husker ennå Paula: «Stine- steng døra». En evig frykt for de fluene …

Jeg er takknemlig for mange gode samtaler, og for at jeg fikk bli kjent med deg i to epoker.

Tidlig i livet, jeg den som alltid dilta etter. Senere i livet, takk for mange felles verdier og for at du tok kontakt og kom med guttene den gangen- så de skulle bli kjent med hverandre når de var små og dere flytta hit.

Jeg så fram til mer tid med deg etter hvert, når våre gjøremål som mødre til hver våre gutter skulle bli mindre. Men den tiden får vi ikke nå. Vi snakka ofte om hva som skulle realiseres, om livet på landet, om verdien i å ta opp arven etter de som bodde her før. Her fikk jeg alltid gjenklang hos deg.

Jeg er lei meg for å så hardt måtte erfare at den eneste garantien vi alle har er dagen i dag. Det smerter meg igjen og igjen at du ikke får følge guttene dine videre, og alt det de må håndtere fremover uten mamma- limet, din morskjærlighet og omsorgen for din livsledsager. Det smerter meg at du ikke fikk mer enn noen timer med glede etter fullendt fjøs prosjekt. Sterke, modige, slagkraftige du …

Plasteret rives ofte av, hardt og brutalt. Jeg strever fortsatt med å forstå at du er borte, at vi ikke skal snakke om guttene våre og veien videre. At du ikke skal kunne støtte opp når jeg famler i mamma- rollen. Drodle om bekymringer og finne løsninger.

Takk for den fine stunden i fjøset da jeg måtte fange edderkoppene, med garanti om at de var utsletta før du kunne gå inn i høydungen.

Vi var begge enig om at dette ble «innfør fjøsveggene», selv om det ville vært godt revystoff … Jeg smiler når jeg tenker på din frustrasjon over rot med lastebildeler, til den lastebilen du ikke hadde og aldri kom til å få … Vi flirte godt av det … Kanskje gjorde Harald som samla på skrotet det samme …

Kjære Stine, jeg har ikke mer ord, og finner liten trøst. Men jeg lever videre i takknemlighet for å ha kjent deg, og jeg vet at dine gutter bærer med seg dine flotte verdier.