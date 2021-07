Facebook rydder opp

leder

At russiske aktører lyktes i å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016, anses solid dokumentert. Nye tilfeller, for eksempel ved et norsk stortingsvalg, ville være alvorlig for demokratiet – og for Facebooks omdømme. Usagt hva som har veid tyngst for Mark Zuckerbergs milliardmaskin. Men en ordning med å merke all politisk reklame virker som en fornuftig start på skjerpelsene, forutsatt at merkingen blir slik at brukerne oppfatter den.

Minst like viktig blir imidlertid kravet til annonsører om en sikker identifikasjon for å bli godkjent som kunder. Dette vil nok kreve et system som både må utbygges og videreutvikles for å holde unna tvilsomme krefter med høy teknologisk kompetanse. For krefter som, uansett motiv, vil spre forvirrende meldinger i en valgkamp, gir seg neppe etter første forsøk. Facebook forsikrer imidlertid at rutinene er forbedret og at mange falske kontoer ble avslørt og luket ut under fjorårets USA-valg.

Men det ser ut til at det er mer som lukes ut, i de gode hensikters navn. Flere ordinære, norske brukere har opplevd å få sine kontoer blokkert eller «midlertidig begrenset», gjerne med en noe uklar begrunnelse. I det siste har dette rammet delinger og lenker relatert til Rødt, melder Klassekampen, eksempelvis et Rødt-medlem som delte innlegget «Ja til norsk matproduksjon» i Tønsbergs Blad av partileder Bjørnar Moxnes og listetoppen i Vestfold. Facebook Nordic opplyser at teamet deres arbeider med å finne ut hva som har skjedd.

Det har teamet gode grunner til, omtrent like gode grunner som Facebook har til å hindre spredning av desinformasjon. Men å stanse falske nyheter og samtidig, som Facebook Nordic påpeker: «å bygge en ramme for fri tale – og som vi effektivt kan håndheve – er ikke noen lett oppgave». Sant nok. Mye er nok et spørsmål om oppgavefordelingen mellom algoritmer og kvalifiserte redaksjonelle medarbeidere. Men ressurser burde ikke være noe stort problem for en virksomhet med 85 milliarder kroner i overskudd i første kvartal.